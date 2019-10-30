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Картинки дня: 30 октября 2019 года, среда

Министры иностранных дел России, Ирана и Турции обмениваются репликами перед началом пресс-конференции по итогам переговоров в Женеве.

На Лубянской площади в Москве прошла ежегодная акция "Возвращение имен", посвященная памяти жертв политических репрессий.

В Киеве состоялся митинг несогласных с отведением армейских частей ВСУ на Донбассе.

Прогулка с собакой в заснеженном лесу, Санкт-Петербург.

У здания МИД в столице открыли памятник Евгению Максимовичу Примакову.

В Москве состоялись переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.

Палестинский мастер изготавливает сувениры из гильз, оставленных израильскими полицейскими.

Енотам в киевском зоопарке вручили тыкву в честь праздника Хеллоуин.

Уличные бои полиции и протестующих в Багдаде. На фото - момент эвакуации очередного раненного.
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