Картинки дня: 30 октября 2019 года, среда

Министры иностранных дел России, Ирана и Турции обмениваются репликами перед началом пресс-конференции по итогам переговоров в Женеве.
На Лубянской площади в Москве прошла ежегодная акция "Возвращение имен", посвященная памяти жертв политических репрессий.
В Киеве состоялся митинг несогласных с отведением армейских частей ВСУ на Донбассе.
Прогулка с собакой в заснеженном лесу, Санкт-Петербург.
У здания МИД в столице открыли памятник Евгению Максимовичу Примакову.
В Москве состоялись переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.
Палестинский мастер изготавливает сувениры из гильз, оставленных израильскими полицейскими.
Енотам в киевском зоопарке вручили тыкву в честь праздника Хеллоуин.
Уличные бои полиции и протестующих в Багдаде. На фото - момент эвакуации очередного раненного.