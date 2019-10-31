Картинки дня: 31 октября 2019 года, четверг

Выпускники политехнического университета Гонконга для снимка на память надели маски Гая Фокса, один из символов протестного движения.
В Будапеште состоялись переговоры президента России Владимира Путина и венгерского премьера Виктора Орбана.
Мероприятия памяти жертв политических репрессий в Ставрополе.
В Киеве прошел митинг против предлагаемой властями земельной реформы.
Православный храм на фоне стены многоэтажки в одном из районов Санкт-Петербурга.
Участник уличных боев протестующих и полиции в столице Чили.
Сторонники президента Боливии Эво Моралеса тащат за собой куклы его политических оппонентов.
В канун Хеллоуина на кладбищах нью-йоркского района Бронкс прошли экскурсии, а некоторые склепы подсветили.
Туристка молится в помещении католического храма в Ханое, Вьетнам.