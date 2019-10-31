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Картинки дня: 31 октября 2019 года, четверг

Выпускники политехнического университета Гонконга для снимка на память надели маски Гая Фокса, один из символов протестного движения.

В Будапеште состоялись переговоры президента России Владимира Путина и венгерского премьера Виктора Орбана.

Мероприятия памяти жертв политических репрессий в Ставрополе.

В Киеве прошел митинг против предлагаемой властями земельной реформы.

Православный храм на фоне стены многоэтажки в одном из районов Санкт-Петербурга.

Участник уличных боев протестующих и полиции в столице Чили.

Сторонники президента Боливии Эво Моралеса тащат за собой куклы его политических оппонентов.

В канун Хеллоуина на кладбищах нью-йоркского района Бронкс прошли экскурсии, а некоторые склепы подсветили.

Туристка молится в помещении католического храма в Ханое, Вьетнам.
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