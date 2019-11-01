Картинки дня: 1 ноября 2019 года, пятница

Полицейский выпускает заряд со слезоточивым газом во время уличных беспорядков в столице Боливии.
Миг футбольного матча в Бразилии между клубами Интернасьонал и Атлетико.
Генсек Нато Йенс Столтенберг выступил с речью в стенах Верховной рады Украины.
Северокорейские СМИ распространили фото успешного учебного запуска ракеты.
В Пакистане более 70 человек стали жертвами пожара в поезде, где взорвался баллон газа, на котором готовили пищу.
Продырявленный флаг Чили в руках одного из протестующих, Сантьяго.
В канун Дня Всех Святых на Филиппинах принято навещать могилы родственников.
Рыбак занимается ловлей во время тропического ливня в городе Кочи, Индия.
Шествия индийских студентов за полный отказ от одноразового пластика в городе Чандигарх на севере страны.