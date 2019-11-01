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Картинки дня: 1 ноября 2019 года, пятница

Полицейский выпускает заряд со слезоточивым газом во время уличных беспорядков в столице Боливии.

Миг футбольного матча в Бразилии между клубами Интернасьонал и Атлетико.

Генсек Нато Йенс Столтенберг выступил с речью в стенах Верховной рады Украины.

Северокорейские СМИ распространили фото успешного учебного запуска ракеты.

В Пакистане более 70 человек стали жертвами пожара в поезде, где взорвался баллон газа, на котором готовили пищу.

Продырявленный флаг Чили в руках одного из протестующих, Сантьяго.

В канун Дня Всех Святых на Филиппинах принято навещать могилы родственников.

Рыбак занимается ловлей во время тропического ливня в городе Кочи, Индия.

Шествия индийских студентов за полный отказ от одноразового пластика в городе Чандигарх на севере страны.
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