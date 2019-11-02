Картинки дня: 2 ноября 2019 года, суббота

В северные регионы России пришла настоящая зима. Снимок сделан в Мурманской области

В Нью-Йорке прошел карнавал по случаю Хэллоуина

Тысячи чилийцев вышли на новую акцию протеста в центре Сантьяго, чтобы выразить несогласие с политикой правительства в социальной и экономической сфере

В немецкой столице готовятся отметить тридцатую годовщину падения Берлинской стены

Природные пожары в Калифорнии достигли еще одного города. Это Сан-Бернардино. Огнем там уничтожено 4 жилых дома. Идет эвакуация людей

Российские фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин занимают первое место после короткой программы в соревнованиях спортивных пар на третьем этапе серии Гран-при во французском Гренобле

Российские и турецкие военные провели первое совместное патрулирование Сирии

81-летняя Джейн Фонда в четвертый раз арестована за участие в беспорядках. Актриса наряду с другими активистами движения экологов устроила пикет в непосредственной близости от здания американского Сената

В американском Остине завершилась вторая практика Гран-при США чемпионата мира по автогонкам в классе Формулы-1. Российский пилот итальянской скудерии «Торо Россо» Даниил Квят показал 12-е время