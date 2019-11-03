Картинки дня: 3 ноября 2019 года, воскресенье

В чешской столице прошел ежегодный традиционный заезд на старинных велосипедах "Пражская миля"

Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место в соревнованиях спортивных пар на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Гренобле. Второе место заняла ещё одна российская пара — Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин

В бразильском Сан-Пауло прошел Парад зомби

Президент США посетил турнир UFC 244 в Нью-Йорке. Дональд Трамп посмотрел бой за пояс «главного плохого парня UFC» с участием Хорхе Масвидала и Нейта Диаса

сильный шторм бушует у юго-западного побережья Англии

Украина и ЛНР завершили мероприятия по разведению сил в районе Золотого

Полиция в Гонконге накануне задержала более 200 человек за участие в беспорядках, владение оружием, порчу имущества, противозаконное ношение масок

Сборная ЮАР по регби выиграла Кубок мира-2019, который проходил в Японии. Южноафриканской командой в решающей игре была побеждена сборная Англии со счетом 32:12

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занял 13-е место в квалификации «Гран-при США» гонок Формулы-1