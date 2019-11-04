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Картинки дня: 4 ноября 2019 года, понедельник

Президент России Владимир Путин с религиозными лидерами и официальными лицами во время церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в День народного единства

В в районе Люблино в День народного единства прошло шествие националистов "Русский марш".

Иранцы празднуют 40-ю годовщину захвата посольства США

Филип Маншаус, открывший огонь по прихожанам в мечети Исламского центра в коммуне Берум, в суде норвежского города Осло.

Итальянский пилотажный отряд Frecce Tricolori выступает над памятником Витториано в честь Дня национального единства и Вооруженных сил Италии в Риме.

В результате внезапных наводнений была затоплена дорога в итальянском городе Казарца-Лигуре.

Демонстранты заблокировали дорогу во время продолжающихся антиправительственных протестов в Бейруте, Ливан.

Демонстрант показывает пустую канистру со слезоточивым газом, которая была использована иракскими силами безопасности во время продолжающихся антиправительственных протестов в Багдаде.

Актриса Николь Кидман на 23-й ежегодной церемонии вручения премии Hollywood Film Awards в Лос-Анджелесе вручает Шарлиз Терон награду за заслуги перед кинематографом.
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