Картинки дня: 5 ноября 2019 года, вторник

На Красной площади Москвы прошла репетиция марша, посвященного 78-ой годовщине военного Парада 1941 года
В Британии скворцы собираются в большие стаи перед полетом на зимовку в теплые края
В Берлине начались мероприятия по случаю 30-летия падения Берлинской стены
По меньшей мере 1700 человек были госпитализированы с ранениями и травмами, полученными в ходе протестов в Чили с 17 октября
Мощные наводнения и многочисленные оползни, вызванные затяжными дождями, обрушились на Лигурию, административную область на северо-западе Италии
В испанской Севилье подвели итоги ежегодной церемонии вручения престижной премии Европейские музыкальные награды MTV - MTV EMA. Лучшим исполнителем по версии MTV Россия стала украинская певица Maruv
Намеченного на 4 ноября разведения сил на участке линии разграничения возле населённого пункта Петровское в Донбассе не произошло
Президент России Владимир Путин посетил выставку "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве" в Москве
Пилота "Торо Россо" Даниила Квята оштрафовали в гонке этапа чемпионата "Формулы 1" Гран-при США. Известно, что россиянина лишили 5 секунд из-за того, что он предпринял некорректный обгон