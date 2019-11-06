Картинки дня: 6 ноября 2019 года, среда

Мастер из поселка Ульяновка Ленинградской области исполнил свою детскую мечту, построив железную дорогу и настоящий паровоз. Эта работа заняла у Павла Чилина почти 12 лет

Матч регулярного чемпионата НФЛ по американскому футболу между «Нью-Йорк Джайантс» и «Даллас Ковбойс» пришлось остановить из-за выбежавшего на поле кота

В Великобритании отметили Ночь костра — этой традиции несколько сотен лет. Приуроченный к раскрытию Порохового заговора и предотвращению взрыва парламента, этот праздник со временем стал одним из главных для британцев

«Зенит» проиграл в домашней игре группового этапа Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг» 0:2

Кинокомпания 20th Century Fox выпустила трейлер фильма «Ford против Ferrari» с Мэттом Деймоном в главной роли

В немецкой столице проходит фестиваль света, посвящённый 30-летию падения Берлинской стены

В Чили возобновились массовые выступления против действующей власти. Полицейские и военные пытаются остановить демонстрантов с помощью водомётов и слезоточивого газа

В коммерческой столице Нигерии Лагосе на центральном рынке Балогун разгорелся мощный пожар. Огонь охватил верхние этажи одного их торговых центров

Пятеро человек погибли и более 150 пострадали в ходе столкновений на акции протеста в столице Ирака