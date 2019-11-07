На Красной площади прошел торжественный марш в честь парада 7 ноября 1941 года.

На Красной площади прошел торжественный марш в честь парада 7 ноября 1941 года.

На Красной площади прошел торжественный марш в честь парада 7 ноября 1941 года.

На Красной площади прошел торжественный марш в честь парада 7 ноября 1941 года.

На Красной площади прошел торжественный марш в честь парада 7 ноября 1941 года.

На Красной площади прошел торжественный марш в честь парада 7 ноября 1941 года.

На Красной площади прошел торжественный марш в честь парада 7 ноября 1941 года.

На Красной площади прошел торжественный марш в честь парада 7 ноября 1941 года.

На Красной площади прошел торжественный марш в честь парада 7 ноября 1941 года.

На Красной площади прошел торжественный марш в честь парада 7 ноября 1941 года.

На Красной площади прошел торжественный марш в честь парада 7 ноября 1941 года.