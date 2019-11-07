Картинки дня: 7 ноября 2019 года, четверг

Пеликанов в зоопарке чешского Либереца перемещают в теплые вольеры на зиму

Christies объявила об эксклюзивных ювелирных торгах в Женеве. Главным лотом станет кольцо с бриллиантом темно-синего цвета весом 7,03 карата

На Красной площади повторили легендарный парад 7 ноября 1941 года, с которого солдаты уходили прямо на фронт. Солдаты промаршировали в форме тех лет, а артисты показали исторические сцены обороны Москвы

В Чили возобновились массовые выступления против действующей власти. Полицейские и военные пытаются остановить демонстрантов с помощью водомётов и слезоточивого газа

Футболисты московского "Локомотива" уступили туринскому "Ювентусу" в домашнем матче Лиги чемпионов. Встреча группового этапа завершилась со счетом 1:2

Индийский штат Джамму и Кашмир завалило снегом

Королева Великобритании Елизавета II посетила Королевскую деревню Британского легиона в Эйлсфорде

Украинские вооруженные формирования обстреляли поселок Зайцево на севере Горловки, в результате чего был поврежден частный дом

Владимир Путин провел встречу с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших званий