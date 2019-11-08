Картинки дня: 8 ноября 2019 года, пятница

Футбольный клуб «Краснодар» победил в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы турецкий «Трабзонспор» со счетом 3:1
В Бельгии впервые показали публике малыша панды, родившегося месяц назад в местном зоопарке
В Голливуде прошла премьера мультфильма «Холодное сердце 2»
В Минске собрались мастера визажа и боди-арта на международный турнир
Российская сборная по хоккею уступила команде Финляндии в первом мачте Кубка Карьяла
В Боливии начались массовые уличные столкновения между сторонниками и противниками президента Эво Моралеса. В крупных городах деловая жизнь практически остановилась
Коммунисты отметили годовщину Октябрьской революции митингом в Москве
В рамках предвыборной кампании, Борис Джонсон посетил фабрику по производству чипсов
Для участия в работе XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омск прилетели президенты обоих государств Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев