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Картинки дня: 8 ноября 2019 года, пятница

Футбольный клуб «Краснодар» победил в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы турецкий «Трабзонспор» со счетом 3:1

В Бельгии впервые показали публике малыша панды, родившегося месяц назад в местном зоопарке

В Голливуде прошла премьера мультфильма «Холодное сердце 2»

В Минске собрались мастера визажа и боди-арта на международный турнир

Российская сборная по хоккею уступила команде Финляндии в первом мачте Кубка Карьяла

В Боливии начались массовые уличные столкновения между сторонниками и противниками президента Эво Моралеса. В крупных городах деловая жизнь практически остановилась

Коммунисты отметили годовщину Октябрьской революции митингом в Москве

В рамках предвыборной кампании, Борис Джонсон посетил фабрику по производству чипсов

Для участия в работе XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омск прилетели президенты обоих государств Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев
Новости 24
В Кремле предложенные Макроном сценарии развития России назвали «вдумчивым подходом»
Украина и ДНР согласовали разведение сил в Петровском 9 ноября
Житель Индии попытался на спор съесть 50 яиц и умер
Из-за взрыва в шахте Тойченталь в Германии под землей оказались заблокированы 30 горняков
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Министр просвещения сказала, что четверть учителей в России – пенсионеры
В России оценили призывы немецких депутатов защитить «Северный поток-2» от санкций США
Суд смягчил приговор отцу полковника МВД Дмитрия Захарченко
Глава ДНР рассказал о зеркальных мерах в случае ввода украинской полиции в Петровское
Сбербанк представил самый мощный в России суперкомпьютер Christofari
Эксперты объяснили почему россияне не замечают роста доходов, хотя он есть
В кафе Бишкека произошли взрывы: есть пострадавшие
Эксперты объяснили разрыв между российским и американским гиперзвуковым оружием
Эксперты объяснили разрыв между российским и американским гиперзвуковым оружием
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США и Украина не поддержали резолюцию против «героизации нацизма»
Очевидцы рассказали о драке фанатов ЦСКА в Будапеште
«С ума посходили»: Скабеева прокомментировала «захват» на украинском телеканале
В Шереметьево экстренно сел пассажирский самолет с неисправным крылом
В Молдавии вандалы разрушили памятник Герою Советского Союза Григорию Черниенко
Россиянам пообещали «вишневую» зиму в 2019 году
Россия примет участие в восстановлении Нотр-Дама