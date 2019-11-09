Картинки дня: 9 ноября 2019 года, суббота

9 ноября в Германии отмечают День падения Берлинской стены. У мемориала на Бернауэрштрассе проходят мероприятия в память о погибших

Надпись «Free HK» (Свободу Гонконгу) - в парке Тамар во время церемонии молитвы и поминовения в Гонконге.

В Дубае проходит Чемпионат мира по пара-легкой атлетике. На фото – итальянская спортсменка Арьола Дедай во время финала женских соревнований по прыжкам в длину.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон взялся за швабру, чтобы помочь с уборкой в офисе оптики городка Мэтлок, который пострадал от наводнения после сильных дождей.

Актриса Джейн Фонда приняла участи в акции протеста против изменения климата у стен Белого дома в Вашингтоне.

Президент США Дональд Трамп выступил перед своими сторонниками в Атланте на предвыборном митинге.

Танцоры из Токио в традиционных костюмах выступают во время праздничного мероприятия, за день до парада в честь императора перед императорским дворцом в Токио.

Шарлиз Терон принимает награду на 33-ей ежегодную американской кинематографической премии American Cinematheque Award в Беверли-Хиллз, Калифорния.

Матч НБА в Солт-Лейк-Сити. Защитник «Милуоки Бакс» Кайл Корвер «ныряет» за мячом, который держит форвард «Юты Джаз» Джо Инглз.