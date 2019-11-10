Картинки дня: 10 ноября 2019 года, воскресенье

Российские спортсменки Елизавета Туктамышева, завоевавшая бронзу и Анна Щербакова (справа), завоевавшая золото в произвольной программе, на церемонии награждения на Гран-при ISU по фигурному катанию Shiseido Cup of China.
В Токио прошел торжественный парад по случаю вступления на престол императора Японии Нарухито
В Турции 10 ноября отмечают 81-ю годовщину со дня смерти основателя Турецкой республики Мустафы Кемаля Ататюрка.
Задержание протестанта сотрудниками ОМОНа во время антиправительственной демонстрации в Гонконге.
Британский принц Гарри, Меган, герцогиня Сассекс, премьер-министр Борис Джонсон и Кэрри Саймондс принимают участие в фестивале памяти Королевского британского легиона в Королевском Альберт-Холле в Лондоне.
Монахини голосуют на Внеочередных всеобщих выборах в Испании.
В городе Ла-Пасе продолжаются акции протеста против действующего президента Боливии Эво Моралеса.
Украина и ДНР приступили к отводу сил от линии соприкосновения в районе Петровского
В Великобритании город Бентли, расположенный недалеко от Донкастера, пострадал от наводнения.