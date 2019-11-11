Картинки дня: 11 ноября 2019 года, понедельник

Участник уличных протестов в Гонконге громит стекла здания Политехнического института.
Сборная России по хоккею заняла третье место на первом этапе Еврохоккейтура Кубке Карьяла.
В Токио состоялся торжественный парад в честь интронизации императора Японии Нарухито.
Девочка занимается йогой на берегу озера в Македонии.
Президент Боливии Эво Моралес объявил о своей отставке.
Дым от лесных пожаров над районом Голливуд в Лос-Анджелесе.
В Лондоне прошла необычная акция экоактивистов, спустивших на воду типичный английский дом. Организаторы акции пытаются привлечь внимание к проблеме глобального потепления.
В населенном пункте Петровское Донецкой области войска ВСУ и ДНР провели разведение сил.
Экс-президент Бразилии Луис да Силва в руках своих сторонников после освобождения из тюрьмы.