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Картинки дня: 11 ноября 2019 года, понедельник

Участник уличных протестов в Гонконге громит стекла здания Политехнического института.

Сборная России по хоккею заняла третье место на первом этапе Еврохоккейтура Кубке Карьяла.

В Токио состоялся торжественный парад в честь интронизации императора Японии Нарухито.

Девочка занимается йогой на берегу озера в Македонии.

Президент Боливии Эво Моралес объявил о своей отставке.

Дым от лесных пожаров над районом Голливуд в Лос-Анджелесе.

В Лондоне прошла необычная акция экоактивистов, спустивших на воду типичный английский дом. Организаторы акции пытаются привлечь внимание к проблеме глобального потепления.

В населенном пункте Петровское Донецкой области войска ВСУ и ДНР провели разведение сил.

Экс-президент Бразилии Луис да Силва в руках своих сторонников после освобождения из тюрьмы.
Новости 24
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