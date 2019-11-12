Картинки дня: 12 ноября 2019 года, вторник

Экс-президент Боливии Эво Моралес держит в руках флаг Мексики, приютившей политика.
Армия обороны Израиля нанесла в ночь на вторник удар по командиру радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа.
Подо Львовом захоронили обнаруженные останки солдат Первой мировой войны.
В первом матче на Итоговом турнире года АТР российский теннисист Даниил Медведев проиграл Стефаносу Циципасу.
Суд арестовал до 8 января историка Олега Соколова по делу об убийстве аспирантки СПбГУ.
Работа ночной канатной дороги над Темзой.
В столице Чили не утихают протесты студентов, которые полиция разгоняет при помощи водометов.
Соревнования в секторе для прыжка в длину на параатлетическом чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе.
Взвешивание новорожденного пингвиненка в зоопарке Праги.