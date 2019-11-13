Картинки дня: 13 ноября 2019 года, среда
Затопленная площадь Святого Марка в сезон "высокой воды", наступивший в Венеции.
Китайские почтовые службы с трудом справляются с наплывом посылок после распродаж 11 ноября.
Сотрудник охраны торгового центра пытается потушить рождетсвенскую ель, которую подожгли участники уличных протестов.
МРТ-обследование панды в зоопарке Лейбница, Германия.
Птица гигантский зимородок ("кукабара") на фоне последствий лесного пожара в Австралии.
У стен Верховной Рады прошел митинг противников предлагаемой властями земельной реформы.
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес стала временно исполняющей обязанности президента Боливии.