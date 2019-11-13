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Картинки дня: 13 ноября 2019 года, среда

Затопленная площадь Святого Марка в сезон "высокой воды", наступивший в Венеции.

Китайские почтовые службы с трудом справляются с наплывом посылок после распродаж 11 ноября.

Сотрудник охраны торгового центра пытается потушить рождетсвенскую ель, которую подожгли участники уличных протестов.

МРТ-обследование панды в зоопарке Лейбница, Германия.

Птица гигантский зимородок ("кукабара") на фоне последствий лесного пожара в Австралии.

У стен Верховной Рады прошел митинг противников предлагаемой властями земельной реформы.

Оппозиционный сенатор Жанин Аньес стала временно исполняющей обязанности президента Боливии.
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