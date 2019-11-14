Картинки дня: 14 ноября 2019 года, четверг

Женщина пытается остановить кровопролитие в Ла-Пасе, где сторонники бывшего президента Боливии Эво Моралеса устроили столкновения с полицией.
Китайский торговец рекламирует свой товар (постельное белье) в нескольких мобильных приложениях.
Дети играют у готовой продукции фабрики кирпичей в Джалалабаде.
Гонка спортсменов на паралимпийском чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе.
Работник офисного здания в Кабуле убирает стекла, побитые после очередного теракта.
В Белом доме состоялись переговоры Дональда Трампа с президентом Турции Эрдоганом.
Манекены ждут окончания наводнения в одном из магазинов Венеции.
Палестинцы собрались у разрушенного израильской ракетой дома в Секторе Газа.
Мужчина катается на роликовых коньках на одной из площадей Москвы.