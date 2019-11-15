Картинки дня: 15 ноября 2019 года, пятница
Глава КНДР Ким Чен Ын ознакомился с ходом строительства оздоровительного курорта.
Вооруженные луками участники уличных протестов в Гонконге отрабатывают бегство от полицейских.
Сторонники Дональда Трампа приветствуют президента США на мероприятии в штате Луизиана.
Президент России Владимир Путин ответил на вопросы журналистов на саммите БРИКС.
Залп "Града" во время армейских учений в Ростовской области.
Студенты ведут обстрел позиций полиции во время уличных беспорядков в Сантьяго, Чили.
Криштиану Роналду празднует забитый гол в ворота сборной Литвы.
Болельщица перед началом футбольной игры между сборными Ирака и Ирана в Багдаде.
Сторонники экс-президента Боливии Эво Моралеса вышли на улицы Ла-Паса.