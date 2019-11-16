Картинки дня: 16 ноября 2019 года, суббота

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил учения военно-воздушных сил и ПВО Северной Кореи

Российская фигуристка Евгения Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России, проходящем в Москве

Несмотря на сильнейшее наводнение, туристы продолжают приезжать в Венецию. А тем временем в городе был засиксирован новый рекорд уровня воды

В Чили полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов. Волнения начались 6 октября после того, как повысилась стоимость проезда в метро

Четверо человек погибли в результате лесных пожаров в Австралии

20-я церемония вручения Latin Grammy Awards состоялась в Лас-Вегасе. Три статуэтки забрала певица Розалия

На горные районы Австрии обрушился сильный снегопад

Россиянин Даниил Медведев завершил выступление на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов в Лондоне, так и не одержав ни одной победы. В третьем матче группового этапа он проиграл немцу Александру Звереву

Израильские военные нанесли удар по лагерю ХАМАС в секторе Газа