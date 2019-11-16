Гран-при по фигурному катанию в Москве. День второй

Гран-при по фигурному катанию в Москве. День второй

Гран-при по фигурному катанию в Москве. День второй

Гран-при по фигурному катанию в Москве. День второй

Гран-при по фигурному катанию в Москве. День второй

Гран-при по фигурному катанию в Москве. День второй

Гран-при по фигурному катанию в Москве. День второй

Гран-при по фигурному катанию в Москве. День второй

Гран-при по фигурному катанию в Москве. День второй

Гран-при по фигурному катанию в Москве. День второй

Гран-при по фигурному катанию в Москве. День второй

Гран-при по фигурному катанию в Москве. День второй

Гран-при по фигурному катанию в Москве. День второй