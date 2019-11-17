Картинки дня: 17 ноября 2019 года, воскресенье

Горные районы Австрии завалило снегом

Российская фигуристка Александра Трусова заняла первое место в одиночных соревнованиях на этапе Гран-при в Москве

Немецкая столица Берлин готовится к Рождеству

В матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 национальная команда России принимала сборную Бельгии. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей

Кубинская столица Гавана отметит 500 лет со дня основания

В Гонконге сотрудники полиции использовали слезоточивый газ при разгоне протестующих возле Политехнического университета

Мэрия Венеции обратилась к жителям Италии и всем, кому небезразлично «общечеловеческое достояние» города, помочь в его восстановлении после наводнения

В очередной акции протеста «желтых жилетов» прошедших по всей Франции приняли участие более 30 000 человек

В Австралии в штате Новый Южный Уэльс пожар разрушил более 300 домов