Картинки дня: 17 ноября 2019 года, воскресенье

Горные районы Австрии завалило снегом
Российская фигуристка Александра Трусова заняла первое место в одиночных соревнованиях на этапе Гран-при в Москве
Немецкая столица Берлин готовится к Рождеству
В матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 национальная команда России принимала сборную Бельгии. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей
Кубинская столица Гавана отметит 500 лет со дня основания
В Гонконге сотрудники полиции использовали слезоточивый газ при разгоне протестующих возле Политехнического университета
Мэрия Венеции обратилась к жителям Италии и всем, кому небезразлично «общечеловеческое достояние» города, помочь в его восстановлении после наводнения
В очередной акции протеста «желтых жилетов» прошедших по всей Франции приняли участие более 30 000 человек
В Австралии в штате Новый Южный Уэльс пожар разрушил более 300 домов