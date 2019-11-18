Картинки дня: 18 ноября 2019 года, понедельник

В Объединенных Арабских Эмиратах начал свою работу авиа-космический салон Dubai Airshow 2019

В Венеции создалась критическая ситуация из-за рекордного за последние 50 лет уровня «высокой воды».Затоплено до 90% территории города

В Голливуде прошла премьера третьего сезона исторической драмы «Корона». На красной дорожке блистала исполнительница одной из главных ролей Хелена Бонем Картер

Около 1500 бедных и бездомных были приглашены на обед c Папой по случаю Всемирного дня бедных в Ватикане

В Москве церемонией награждения и показательными выступлениями завершился пятый этап серии Гран-при по фигурному катанию

Во Франции в разгаре золотая осень

Несколько тысяч человек вышли в Тбилиси к зданию парламента. На митинге оппозиции звучат требования провести в стране внеочередные парламентские выборы

В Белоруссии прошли досрочные выборы в белорусский парламент. Они должны были пройти в следующем году, однако президент страны Александр Лукашенко объявил, что выборы проведут осенью

Украинские катера, которые были задержаны в Крыму за нарушение российской границы в ноябре прошлого года, покинули место стоянки в керченском порту. Корабли будут переданы украинской стороне в нейтральных водах