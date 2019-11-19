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Картинки дня: 19 ноября 2019 года, вторник

В городе Берген в Норвегии к Рождеству построили традиционный пряничный домик

Полиция применила водометы у здания парламента Грузии против протестующих в Тбилиси

Ким Чен Ын проверил работу одного из северокорейских рыбкомбинатов

Принц Чарльз приветствует аборигенов Новой Зеландии традиционным способом во время своего визита в страну

В австралийском штате Квинсленд прошел крупный град, повредивший дома и автомобили

В Венеции наконец начал снижаться уровень воды. Ее уровень несколько суток держался на отметке в 1,5 метра

Карен Хачанов и Андрей Рублев одержали победу над хорватским дуэтом Иван Додиг/Никола Мектич в матче Кубка Дэвиса

В австралийском штате Новый Южный Уэльс бушуют лесные пожары. Власти объявили чрезвычайное положение. Два миллиона человек готовятся к эвакуации

Во время массовых беспорядков в Гонконге накануне задержали более 150 участников
Новости 24
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Госавтоинспекция: высокие требования к автошколам необходимы для обучения грамотных специалистов
В Госавтоинспекции рассказали об особенностях обучения в юношеских автошколах
В Белом доме назвали требования Трампа к Зеленскому неприемлемыми
Зеленский поднимет вопрос о возвращении Донбасса на саммите "нормандской четверки"
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Три миллиона на новую квартиру: Сахалинские врачи начали получать выплаты на покупку жилья
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