Картинки дня: 19 ноября 2019 года, вторник

В городе Берген в Норвегии к Рождеству построили традиционный пряничный домик
Полиция применила водометы у здания парламента Грузии против протестующих в Тбилиси
Ким Чен Ын проверил работу одного из северокорейских рыбкомбинатов
Принц Чарльз приветствует аборигенов Новой Зеландии традиционным способом во время своего визита в страну
В австралийском штате Квинсленд прошел крупный град, повредивший дома и автомобили
В Венеции наконец начал снижаться уровень воды. Ее уровень несколько суток держался на отметке в 1,5 метра
Карен Хачанов и Андрей Рублев одержали победу над хорватским дуэтом Иван Додиг/Никола Мектич в матче Кубка Дэвиса
В австралийском штате Новый Южный Уэльс бушуют лесные пожары. Власти объявили чрезвычайное положение. Два миллиона человек готовятся к эвакуации
Во время массовых беспорядков в Гонконге накануне задержали более 150 участников