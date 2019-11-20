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Картинки дня: 20 ноября 2019 года, среда

Сборная России завершила отбор на Евро-2020 разгромом Сан-Марино 5:0

На западе и юге Австрии снегопады заблокировали движение на автодорогах

Жертвами пожаров на северо-востоке Австралии уже стали четыре человека и более 30 пострадали. Огонь уничтожил 570 жилых домов

Идина Мензел, озвучившая Эльзу в мультильме «Холодное сердце», удостоена именной звезды на Аллее славы в Голливуде

Во Франции наступил период золотой осени

В Боливии произошли столкновения протестующих и полиции возле нефтеперерабатывающего завода «Сенката», который снабжает столицу топливом

Лондон готовится к Рождеству

Сборная России проиграла команде Испании во втором матче Кубка Дэвиса. В заключительной игре противостояния Карен Хачанов и Андрей Рублев уступили Марселю Гранольерсу и Фелисиано Лопесу

Премьер-министр России Дмитрий Медведев и его белорусский коллега Сергей Румас провели переговоры в подмосковных Горках
Новости 24
Со следующего года отдых в Турции может подорожать
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«Бред собачий»: Путин назвал «российскую угрозу» выдумкой
Китайские дети на новый год хотят получить деньги, а в Турции – гаджеты
Мать восьми детей, оставившая их пьяной бабушке, просит соцслужбы забрать их
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Путин: «Какие у меня отношения с Зеленским? Никаких! Я его не видел никогда!»
В Госдуме прокомментировали требование Киева компенсировать убытки из-за Крыма
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На территории МИФИ обнаружен предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной
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Песков назал неприемлемыми территориальные претензии Эстонии к России
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