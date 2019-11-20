Картинки дня: 20 ноября 2019 года, среда

Сборная России завершила отбор на Евро-2020 разгромом Сан-Марино 5:0

На западе и юге Австрии снегопады заблокировали движение на автодорогах

Жертвами пожаров на северо-востоке Австралии уже стали четыре человека и более 30 пострадали. Огонь уничтожил 570 жилых домов

Идина Мензел, озвучившая Эльзу в мультильме «Холодное сердце», удостоена именной звезды на Аллее славы в Голливуде

Во Франции наступил период золотой осени

В Боливии произошли столкновения протестующих и полиции возле нефтеперерабатывающего завода «Сенката», который снабжает столицу топливом

Лондон готовится к Рождеству

Сборная России проиграла команде Испании во втором матче Кубка Дэвиса. В заключительной игре противостояния Карен Хачанов и Андрей Рублев уступили Марселю Гранольерсу и Фелисиано Лопесу

Премьер-министр России Дмитрий Медведев и его белорусский коллега Сергей Румас провели переговоры в подмосковных Горках