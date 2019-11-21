Картинки дня: 21 ноября 2019 года, четверг

Традиционная рождественская ярмарка Winter Wonderland открылась в Гайд-парке в Лондоне
Шляпу, принадлежавшую лидеру Третьего рейха Адольфу Гитлеру, продали на аукционе за 50 тысяч евро. Головной убор стал частью выставленной коллекции под названием «Современная немецкая история с 1919 года
На Украину вернулись переданные Россией катера «Бердянск» и «Никиполь», а также буксир «Яны Капу»
В Лос-Анджелесе открыли главный американский автосалон
Песчаная буря накрыла восток Австралии
Ударная корабельная группировка ВМС США во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» вошла в Персидский залив
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