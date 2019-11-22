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Картинки дня: 22 ноября 2019 года, пятница

Самые красивые девушки прилетели в Лондон для участия в международном конкурсе красоты «Мисс мира», финал которого состоится 14 декабря

В Париже начались рождественские недели

Папа Римский Франциск во время визита в Тайланд помолился вместе с буддийскими монахами

Омские призывники отправляются к месту прохождения срочной службы

В Боливии силовики разогнали колонну манифестантов, которые пытались подойти к зданию правительства с гробами граждан, которые погибли в столкновениях

Австралийский Сидней окутан дымом. В регионе вторую неделю не прекращаются лесные пожары

В Киеве отметили очередную годовщину «майдана»

Владимир Путин принял участие в церемонии открытия одной из веток МЦД вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным

В Лос-Анджелесе прошла презентация новой модели автомобиля Tesla — Илон Маск представил публике пикап Cybertruck
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ФСБ задержала 9 террористов, которые создавали сеть сторонников в регионах России
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Генпрокуратура назвала ошибкой новые медсправки для водителей
Кремль: Большая пресс-конференция Путина состоится 19 декабря
Главу подмосковного Чехова задержали по подозрению в мошенничестве
Госдума рассмотрит законопроект о выпуске лекарств без согласия обладателя патента
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