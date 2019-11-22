Картинки дня: 22 ноября 2019 года, пятница

Самые красивые девушки прилетели в Лондон для участия в международном конкурсе красоты «Мисс мира», финал которого состоится 14 декабря
В Париже начались рождественские недели
Папа Римский Франциск во время визита в Тайланд помолился вместе с буддийскими монахами
Омские призывники отправляются к месту прохождения срочной службы
В Боливии силовики разогнали колонну манифестантов, которые пытались подойти к зданию правительства с гробами граждан, которые погибли в столкновениях
Австралийский Сидней окутан дымом. В регионе вторую неделю не прекращаются лесные пожары
В Киеве отметили очередную годовщину «майдана»
Владимир Путин принял участие в церемонии открытия одной из веток МЦД вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным
В Лос-Анджелесе прошла презентация новой модели автомобиля Tesla — Илон Маск представил публике пикап Cybertruck