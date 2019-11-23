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Яркие моменты дефиле в категории Боди-арт на Международном фестивале красоты «Невские Берега» в Санкт-Петербурге

Яркие моменты дефиле в категории Боди-арт на Международном фестивале красоты «Невские Берега» в Санкт-Петербурге

Яркие моменты дефиле в категории Боди-арт на Международном фестивале красоты «Невские Берега» в Санкт-Петербурге

Яркие моменты дефиле в категории Боди-арт на Международном фестивале красоты «Невские Берега» в Санкт-Петербурге

Яркие моменты дефиле в категории Боди-арт на Международном фестивале красоты «Невские Берега» в Санкт-Петербурге

Яркие моменты дефиле в категории Боди-арт на Международном фестивале красоты «Невские Берега» в Санкт-Петербурге

Яркие моменты дефиле в категории Боди-арт на Международном фестивале красоты «Невские Берега» в Санкт-Петербурге

Яркие моменты дефиле в категории Боди-арт на Международном фестивале красоты «Невские Берега» в Санкт-Петербурге

Яркие моменты дефиле в категории Боди-арт на Международном фестивале красоты «Невские Берега» в Санкт-Петербурге

Яркие моменты дефиле в категории Боди-арт на Международном фестивале красоты «Невские Берега» в Санкт-Петербурге

Яркие моменты дефиле в категории Боди-арт на Международном фестивале красоты «Невские Берега» в Санкт-Петербурге

Яркие моменты дефиле в категории Боди-арт на Международном фестивале красоты «Невские Берега» в Санкт-Петербурге

Яркие моменты дефиле в категории Боди-арт на Международном фестивале красоты «Невские Берега» в Санкт-Петербурге

Яркие моменты дефиле в категории Боди-арт на Международном фестивале красоты «Невские Берега» в Санкт-Петербурге

Яркие моменты дефиле в категории Боди-арт на Международном фестивале красоты «Невские Берега» в Санкт-Петербурге

Яркие моменты дефиле в категории Боди-арт на Международном фестивале красоты «Невские Берега» в Санкт-Петербурге
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