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Картинки дня: 23 ноября 2019 года, суббота

Воин маори приветствует британского принца Чарльза во время его посещения города Кайкура в Новой Зеландии.

Десантный корабль ВМФ России "Азов" выходит в пролив Босфор в Стамбуле, направляясь в Средиземное море.

В Египте в районе Саккары в Гизе было обнаружено древнее захоронения мумий кошек.

В финском городе Леви проходят соревнования по слалому среди женщин на Этапе Кубка мира по горнолыжному спорту.

В чилийской столице Сантьяго продолжаются массовые протесты против правительства. Демонстранты пускают в ход коктейли Молотова.

В Париже прошли демонстрации протеста против убийства женщин и насилия в отношении женщин. Лозунг на крышке гроба гласит: "Здесь лежит патриархат».

Новый мировой рекорд по баллам в короткой программе поставила на Гран-при в Японии фигуристка из России Алена Косторная. Она получила 85,04 балла.

23 ноября на Украине отмечают День памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов. Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга посетили памятник жертвам Голодомора в Киеве.

В испанском Мадриде проходит финал теннисного Кубка Дэвиса. На фото испанцы Рафаэль Надаль и Марсель Гранольерс-Пуйоль празднует победу в своем парном матче над аргентинцами Максимо Гонсалесом и Леонардо Майером.
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