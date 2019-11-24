Картинки дня: 24 ноября 2019 года, воскресенье

Папа Римский Франциск благословляет и целует ребенка во время Святой Мессы в городе Нагасаки во время визита в Японию.

В Конго самолет Dornier 228-200, эксплуатируемый компанией Busy Bee, упал на жилой дом в густонаселенном микрорайоне города Гоме

Под Минском прошла реконструкция сражения на реке Березина во время переправы Наполеона в ходе Отечественной войны 1812 года в рамках фестиваля "Березина-2019" в Белоруссии.

Затопленная площадь Святого Марка во время осеннего паводка в Венеции.

В иракском городе Басра продолжаются антиправительственные протесты.

Статуя Будды стоит на затопленной улице после сильного дождя в городе Ле-Мю на юге Франция.

Протестующие в кампусе Политехнического университета (PolyU) в Гонконге обратились к средствам массовой информации.

Министр обороны Франции Флоренс Парли и государственный министр обороны Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммед бен Ахмад аль-Баварди приветствуют членов почетного караула во время военной церемонии на французской военно-морской базе в Абу-Даби.

Сотрудники полиции задерживают активисток Femen на демонстрации сторонников бывшего испанского диктатора Франсиско Франко против эксгумации его тела.