Картинки дня: 25 ноября 2019 года, понедельник
Певица Кристина Агилера на прошедшей в Лос-Анджелесе церемонии вручения наград за достижения в Латиноамериканской музыке.
Перед началом матча по американскому футболу в Новом Орлеане.
Папа римский Франциск I прибыл с визитом в Японию.
Главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери руководит своей командой у кромки поля.
Уличное движение в одном из затопленных ливнями районов Рио-де-Жанейро.
В Словакии прошел марш сторонников полного запрета абортов.
Греческий теннисист Стефанос Циципас стал победителем финала Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов.
Юный болельщик наблюдает за игрой Национальной хоккейной лиги в Ванкувере.