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Картинки дня: 25 ноября 2019 года, понедельник

Певица Кристина Агилера на прошедшей в Лос-Анджелесе церемонии вручения наград за достижения в Латиноамериканской музыке.

Перед началом матча по американскому футболу в Новом Орлеане.

Папа римский Франциск I прибыл с визитом в Японию.

Главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери руководит своей командой у кромки поля.

Уличное движение в одном из затопленных ливнями районов Рио-де-Жанейро.

В Словакии прошел марш сторонников полного запрета абортов.

Греческий теннисист Стефанос Циципас стал победителем финала Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Юный болельщик наблюдает за игрой Национальной хоккейной лиги в Ванкувере.
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