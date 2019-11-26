Картинки дня: 26 ноября 2019 года, вторник

Турецкий актер Халук Бильгинер получил награду премии "Эмми" за лучшую мужскую роль в сериале.
Мемориал на месте гибели одного из участников уличных протестов в Колумбии.
Оставленные протестующими предметы в здании Политехнического университета в Гонконге.
Папа римский удостоился подарка во время посещения Университета Софии в Токио.
Акция феминисток у собора в Сантьяго в Международный день защиты женщин от насилия.
Немецкий футбольный клуб "Байер" прилетел в Москву для встречи с "Локомотивом".
В Тбилиси полиция применила спецтехнику для разгона митинга оппозиционеров.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился в Москве с финским коллегой Антти Ринне.
В Киеве вандалы осквернили памятник украинскому еврейскому писателю Шолом-Алейхему.