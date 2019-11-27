Картинки дня: 27 ноября 2019 года, среда

Полицейские задерживают участника студенческого протеста в столице Чили.
Власти Калифорнии начали массовую эвакуацию жителей некоторых южных районов штата из-за лесных пожаров.
Московский футбольный клуб «Локомотив» проиграл дома немецкому «Байеру» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Продавщица рождественских напитков ждет покупателей на рынке Таллина.
Владимир Путин в режиме телемоста принял участие во Всероссийском открытом уроке "Школа завтрашнего дня".
Палестинец ведет обстрел из пращи позиций израильских солдат.
В ночь на вторник в Албании произошло землетрясение магнитудой 6,4 баллов, под завалами погибли 16 человек.
Первая леди США Мелания Трамп встретила доставленную в Белый дом рождественскую ель.
Флаг Ливана на лице участницы политического шествия в Бейруте.