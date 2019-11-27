Фотогалереи
Картинки дня: 27 ноября 2019 года, среда

Полицейские задерживают участника студенческого протеста в столице Чили.

Власти Калифорнии начали массовую эвакуацию жителей некоторых южных районов штата из-за лесных пожаров.

Московский футбольный клуб «Локомотив» проиграл дома немецкому «Байеру» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Продавщица рождественских напитков ждет покупателей на рынке Таллина.

Владимир Путин в режиме телемоста принял участие во Всероссийском открытом уроке "Школа завтрашнего дня".

Палестинец ведет обстрел из пращи позиций израильских солдат.

В ночь на вторник в Албании произошло землетрясение магнитудой 6,4 баллов, под завалами погибли 16 человек.

Первая леди США Мелания Трамп встретила доставленную в Белый дом рождественскую ель.

Флаг Ливана на лице участницы политического шествия в Бейруте.
Новости 24
В Москве арестованы двое подозреваемых в убийстве главы центра «Э» Ингушетии и его брата
На детской площадке в "Парке сказок" Пушкина нашли тело пенсионера
Микс анонсов и шуток: на Яндекс.Музыке появился «Плейлист с Алисой»
Пушков назвал обращение четырех стран к России по украинскому вопросу «выпадом авангарда»
Чаще всего отказываются заводить детей жители крупных городов
МВД просит заочно арестовать экс-партнера братьев Магомедовых
Стала известна причина эвакуации Белого дома: Стаю птиц приняли за истребитель
Аналитики предрекли Британии полное поражение в случае войны с Россией
Во Вьетнам доставлены тела 16 мигрантов, замерзших насмерть в Британии
С воровством денег будет бороться «умная» система мониторинга
В России зафиксирован миллион свободных вакансий
"Я как придурок": Андрей Данилко расплакался и ушел со съемок "X-фактора"
Одной из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок ампутировали руки
Погода в Москве на 27 ноября 2019 года: на пару градусов потеплело
Роструд рассказал, как сделать 31 декабря выходным днем
"Киев сошел с ума": Жириновский допустил уничтожение Украины
Чешская контрразведка обвинила Россию в агрессивном шпионаже
"Это приведет нас прямо к победе": Трамп заявил, что импичмент поможет ему выиграть выборы в 2020 году
На северо-западе США неизвестный открыл стрельбу у начальной школы
Туроператор рассказал о состоянии здоровья пострадавших в ДТП в Доминикане россиян
Грузия и Россия смогут возобновить авиасообщение в 2020 году
По меньшей мере 15 пострадавших в ДТП в Доминикане россиян находятся в критическом положении