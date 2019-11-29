Картинки дня: 29 ноября 2019 года, пятница

Участник уличных протестов в столице Чили на фоне горящей баррикады.
Столичный ЦСКА сыграл вничью с болгарским клубом "Лудогорец" в домашнем матче Лиги Европы УЕФА.
Представители ведущих политических партий Великобритании сошлись в теледебатах по проблематике изменения климата.
В канун Дня благодарения Дональд Трамп совершил неожиданный визит на одну из баз армии США в Афганистане.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства страны.
Активисты "Гринпис" встретили баннером груз радиоактивных отходов из Германии в порту Санкт-Петербурга.
Парад гигантских надувных фигур прошел в Нью-Йорке в честь Дня благодарения.
В Ираке не утихают антиправительственные уличные митинги.
Главы стран Организации договора о коллективной безопасности встретились на саммите в Бишкеке.