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Картинки дня: 29 ноября 2019 года, пятница

Участник уличных протестов в столице Чили на фоне горящей баррикады.

Столичный ЦСКА сыграл вничью с болгарским клубом "Лудогорец" в домашнем матче Лиги Европы УЕФА.

Представители ведущих политических партий Великобритании сошлись в теледебатах по проблематике изменения климата.

В канун Дня благодарения Дональд Трамп совершил неожиданный визит на одну из баз армии США в Афганистане.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства страны.

Активисты "Гринпис" встретили баннером груз радиоактивных отходов из Германии в порту Санкт-Петербурга.

Парад гигантских надувных фигур прошел в Нью-Йорке в честь Дня благодарения.

В Ираке не утихают антиправительственные уличные митинги.

Главы стран Организации договора о коллективной безопасности встретились на саммите в Бишкеке.
Новости 24
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