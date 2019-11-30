Картинки дня: 30 ноября 2019 года, суббота
В немецком Нюрнберге начались рождественские недели
Под Москвой проходят учения спецназа столичного управления МВД. По сценарию, в заброшенном здании укрылись наркоторговцы, которые оказали вооруженное сопротивление
В бельгийской столице установили главную елку страны
В Кёльне прошел марш против изменения климата
В Пекин пришла зима
Стеклянный трон, внутри которого помещен миллион долларов, выставлен в московском «Музее эмоций»
В Киеве представили интерактивную выставку о вреде чрезмерного потребления пластика
Британская полиция задержала виновника инцидента на Лондонском мосту, в результате которого получили ранение несколько человек
Горные перевалы Калифорнии завалило снегом