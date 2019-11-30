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Картинки дня: 30 ноября 2019 года, суббота

В немецком Нюрнберге начались рождественские недели

Под Москвой проходят учения спецназа столичного управления МВД. По сценарию, в заброшенном здании укрылись наркоторговцы, которые оказали вооруженное сопротивление

В бельгийской столице установили главную елку страны

В Кёльне прошел марш против изменения климата

В Пекин пришла зима

Стеклянный трон, внутри которого помещен миллион долларов, выставлен в московском «Музее эмоций»

В Киеве представили интерактивную выставку о вреде чрезмерного потребления пластика

Британская полиция задержала виновника инцидента на Лондонском мосту, в результате которого получили ранение несколько человек

Горные перевалы Калифорнии завалило снегом
Новости 24
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