Картинки дня: 1 декабря 2019 года, воскресенье

В Бухаресте прошла жеребьевка Чемпионата Европы по футболу, в которой принял участие главный тренер сборной России Станислав Черчесов

В Австрии прошел парад сказочных персонажей Крампусов. Крампус сопровождает Святого Николая, наказывая непослушных детей и пугая их

В Гааге задержан мужчина, который подозревается в нападении с ножом на трех подростков

В Крыму проходит девятый фестиваль "моржей"

В литовской столице установили главную новогоднюю ёлку Вильнюса

Протесты в Чили не прекращаются с октября месяца. Начавшись из-за повышения цен на проезд в общественном транспорте в столице Сантьяго, они стали поводом для выражения накопившегося недовольства

В Германии активисты экодвижения перекрыли железнодорожные пути, ведущие к угольной электростанции

Краснодарские врачи поделились первыми результатами лечения девочки с «маской Бэтмена». Первая проведенная операция представляла собой удаление пятна на лбу и обработку ресничных краев век

Стеклянный трон, внутри которого помещен миллион долларов, выставлен в московском «Музее эмоций»