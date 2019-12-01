Картинки дня: 1 декабря 2019 года, воскресенье

В Бухаресте прошла жеребьевка Чемпионата Европы по футболу, в которой принял участие главный тренер сборной России Станислав Черчесов
В Австрии прошел парад сказочных персонажей Крампусов. Крампус сопровождает Святого Николая, наказывая непослушных детей и пугая их
В Гааге задержан мужчина, который подозревается в нападении с ножом на трех подростков
В Крыму проходит девятый фестиваль "моржей"
В литовской столице установили главную новогоднюю ёлку Вильнюса
Протесты в Чили не прекращаются с октября месяца. Начавшись из-за повышения цен на проезд в общественном транспорте в столице Сантьяго, они стали поводом для выражения накопившегося недовольства
В Германии активисты экодвижения перекрыли железнодорожные пути, ведущие к угольной электростанции
Краснодарские врачи поделились первыми результатами лечения девочки с «маской Бэтмена». Первая проведенная операция представляла собой удаление пятна на лбу и обработку ресничных краев век
Стеклянный трон, внутри которого помещен миллион долларов, выставлен в московском «Музее эмоций»