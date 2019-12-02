Картинки дня: 2 декабря 2019 года, понедельник

В центре Берлина заработал рождественский рынок

В Чили продолжаются массовые акции протеста и погромы. Общество продолжает высказывать свое недоверие нынешним властям

В Венеции началась большая уборка после самого сильного за полвека наводнения

Санкт-Петербург завалило снегом

Благовещенские "моржи" открыли зимний сезон

На севере Сирия продолжается военная операция против террористов. а в столице в Дамаске жители наслаждаются мирной жизнью

Россия и Китай запустили в эксплуатацию газопровод «Сила Сибири»

В Польше протестуют против судебной реформы. Акции протеста прошли в Варшаве, Кракове, Познани, Щецине и Вроцлаве

В результате крушения автобуса в Сретенском районе Забайкальского края погибли 19 человек, а также еще 19 получили травмы. Причиной аварии могло стать лопнувшее колесо