Картинки дня: 3 декабря 2019 года, вторник

Журнал France Football назвал лучшего футболиста года. Им стал капитан «Барселоны» Лионель Месси. Для него это шестой «Золотой мяч» в карьере, аргентинец – единоличный рекордсмен по числу наград

В Северной Корее прошла торжественная церемония по случаю окончания строительства нового уездного города Самчжиен

В Милане установили новогоднюю елку, украшенную игрушками Swarovski

На Филиппинах более 200 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за обрушевшегося на страну тайфуна «Тисой»

Праздник жертвоприношения проходит в Непале

В Лондон состоялась церемония вручения премии The Fashion Awards. Статуэтку за вклад в индустрию получил Джорджо Армани

Сегодня в Лондоне открывается саммит НАТО, посвящённый юбилею альянса

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин запустили в режиме телемоста газопровод «Сила Сибири»

Омские рыбаки вышли на лед застывшего Иртыша