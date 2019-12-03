Картинки дня: 3 декабря 2019 года, вторник

Журнал France Football назвал лучшего футболиста года. Им стал капитан «Барселоны» Лионель Месси. Для него это шестой «Золотой мяч» в карьере, аргентинец – единоличный рекордсмен по числу наград
В Северной Корее прошла торжественная церемония по случаю окончания строительства нового уездного города Самчжиен
В Милане установили новогоднюю елку, украшенную игрушками Swarovski
На Филиппинах более 200 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за обрушевшегося на страну тайфуна «Тисой»
Праздник жертвоприношения проходит в Непале
В Лондон состоялась церемония вручения премии The Fashion Awards. Статуэтку за вклад в индустрию получил Джорджо Армани
Сегодня в Лондоне открывается саммит НАТО, посвящённый юбилею альянса
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин запустили в режиме телемоста газопровод «Сила Сибири»
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