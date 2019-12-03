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Картинки дня: 3 декабря 2019 года, вторник

Журнал France Football назвал лучшего футболиста года. Им стал капитан «Барселоны» Лионель Месси. Для него это шестой «Золотой мяч» в карьере, аргентинец – единоличный рекордсмен по числу наград

В Северной Корее прошла торжественная церемония по случаю окончания строительства нового уездного города Самчжиен

В Милане установили новогоднюю елку, украшенную игрушками Swarovski

На Филиппинах более 200 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за обрушевшегося на страну тайфуна «Тисой»

Праздник жертвоприношения проходит в Непале

В Лондон состоялась церемония вручения премии The Fashion Awards. Статуэтку за вклад в индустрию получил Джорджо Армани

Сегодня в Лондоне открывается саммит НАТО, посвящённый юбилею альянса

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин запустили в режиме телемоста газопровод «Сила Сибири»

Омские рыбаки вышли на лед застывшего Иртыша
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