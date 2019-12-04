Картинки дня: 4 декабря 2019 года, среда

В Санкт-Петербурге прошла презентация часов обратного отсчета времени до старта Евро-2020 по футболу

В аквапарке в Сеуле поселился Санта-Клаус

Пять из десяти тигров, которых пытались в конце октября переправить из Италии в Россию и задержали на польско-белорусской границе, прибыли в центр спасения диких животных в испанской провинции Аликанте

Рождественская ель из переработанных материалов установлена в эстонском поселке Виймси

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын принял участие в торжественной церемонии завершения строительства уездного центра Самчжиёна - крупнейшей стройки в народной республике в нынешнем году

Мировая премьера фильма "Джуманджи: Новый уровень" прошла в Париже

В Букингемском дворце состоялся прием в рамках саммита глав государств и правительств стран НАТО по случаю 70-летия альянса

Премьер-министр Британии Борис Джонсон посетил рождественскую ярмарку в Солсбери

В Австралии лесные пожары уничтожили более 10% территории национальных парков в штате Новый Южный Уэльс, в том числе около 20% района больших Голубых гор