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Картинки дня: 5 декабря 2019 года, четверг

У Рокфеллер центра в Нью-Йорке прошли торжества по случаю освящения главной рождественской елки

В Париже прошло модное шоу-показ Chanel Metiers d'art

В Нью-Йорке представили трейлер нового фильма о Бонде. В церемонии принял участие исполнитель главной роли Дэниел Крейг. Он снимался уже в четырех картинах бондианы, и новый фильм станет для него последним в роли спецагента 007

В Австралии из-за сильной засухи второй месяц не прекращаются крупные лесные пожары

В жилом трехэтажном доме Польши произошел взрыв газа, который вызвал обрушение конструкций. Инцидент произошел в Шчырке Силезского воеводства страны

Герцогиня Кембриджская Кэтрин посетила поместье Питерли в графстве Бакингемшир и выбрала рождественские елки для детей

Движение общественного транспорта практически полностью парализовано в столице Франции, где начиналась всеобщая забастовка против пенсионной реформы

Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич провели переговоры в Сочи

Из-за сильного снегопада на северо-востоке США отменены большинство авиарейсов
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С нового года на Сахалине и Курилах увеличится число семей, получающих ежемесячные выплаты при рождении первенца
Распечатали кубышку: Медведев рассказал о выделении денег из Фонда национального благосостояния
Сенатор объяснил, что кроется за дружелюбием польского президента к РФ
Главным цветом 2020 года стал классический синий