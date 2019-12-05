Картинки дня: 5 декабря 2019 года, четверг

У Рокфеллер центра в Нью-Йорке прошли торжества по случаю освящения главной рождественской елки

В Париже прошло модное шоу-показ Chanel Metiers d'art

В Нью-Йорке представили трейлер нового фильма о Бонде. В церемонии принял участие исполнитель главной роли Дэниел Крейг. Он снимался уже в четырех картинах бондианы, и новый фильм станет для него последним в роли спецагента 007

В Австралии из-за сильной засухи второй месяц не прекращаются крупные лесные пожары

В жилом трехэтажном доме Польши произошел взрыв газа, который вызвал обрушение конструкций. Инцидент произошел в Шчырке Силезского воеводства страны

Герцогиня Кембриджская Кэтрин посетила поместье Питерли в графстве Бакингемшир и выбрала рождественские елки для детей

Движение общественного транспорта практически полностью парализовано в столице Франции, где начиналась всеобщая забастовка против пенсионной реформы

Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич провели переговоры в Сочи

Из-за сильного снегопада на северо-востоке США отменены большинство авиарейсов