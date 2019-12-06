Картинки дня: 6 декабря 2019 года, пятница

Акции протеста против пенсионной реформы в Париже и по всей Франции собрали сотни тысяч участников
В Тюмене прошел открытый чемпионат по зимнему плаванию
На финале «Гран-при» по фигурному катанию в Турине завершилась короткая программа у пар. Представители России Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин на этом промежуточном этапе пока третьи
Более 680 жилых домов оказались уничтожены продолжающимися полтора месяца лесными пожарами на восточном побережье Австралии
В мюнхенском аквапарке появился свой Санта-Клаус
В Пекине начался набор волонтеров на Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2022 года
На главной площади Ватикана установили рождественскую елку
Президент Владимир Путин провел совещание по вопросам ВПК в резиденции "Бочаров ручей"
Премьер-министр Дмитрий Медведев провел ежегодную пресс-конференцию «Разговор с Дмитрием Медведевым»