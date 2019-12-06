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Картинки дня: 6 декабря 2019 года, пятница

Акции протеста против пенсионной реформы в Париже и по всей Франции собрали сотни тысяч участников

В Тюмене прошел открытый чемпионат по зимнему плаванию

На финале «Гран-при» по фигурному катанию в Турине завершилась короткая программа у пар. Представители России Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин на этом промежуточном этапе пока третьи

Более 680 жилых домов оказались уничтожены продолжающимися полтора месяца лесными пожарами на восточном побережье Австралии

В мюнхенском аквапарке появился свой Санта-Клаус

В Пекине начался набор волонтеров на Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2022 года

На главной площади Ватикана установили рождественскую елку

Президент Владимир Путин провел совещание по вопросам ВПК в резиденции "Бочаров ручей"

Премьер-министр Дмитрий Медведев провел ежегодную пресс-конференцию «Разговор с Дмитрием Медведевым»
Новости 24
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Суд арестовал имущество бывшего замглавы Пенсионного фонда России
Следователи просят арестовать москвичку, избившую двухлетнюю дочь
Больше секций и спортшкол: Якутия и Министерство спорта России подписали соглашение о сотрудничестве