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Картинки дня: 7 декабря 2019 года, суббота

В Сингапуре проходит фестиваль косплееров Comic Con.

Перед зданием Рейхстага в Берлине активисты организации «Центр Политической красоты» установили колонну с пеплом жертв концлагерей.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на тренировке перед футбольным матчем Hazel Grove United JFC vs Poynton Juniors girls.

Премьер-министр Шотландии Никола Стерджен и министр финансов Шотландии Дерек Маккей катаются на коньках во время предвыборного мероприятия в Абердине.

В словацком городе Прешове в жилом многоэтажном доме произошел взрыв газа.

Сторонники Пекина вышли на демонстрацию в Гонконге.

16-летняя российская фигуристка Алена Косторная выиграла короткую программу финала Гран-при по фигурному катанию в Турине с новым мировым рекордом.

На Филиппинах проходят Юго-восточные азиатские игры. На фото – соревнования по художественной гимнастике.

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлиамо заняли третье место в Финале Гран-при 2019 в Турине.
Новости 24
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