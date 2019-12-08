Картинки дня: 8 декабря 2019 года, воскресенье

В Москве на ГУМ-катке прошел матч по следж-хоккею, чтобы привлечь внимание общественности к изменению климата и проблемам инвалидности.

Французское активисты вышли к Эйфелевой башне и держат в руках перевернутые портреты Макрона в знак протеста против изменений климата.

В Париже проходит забастовка рабочих метро, они выступают против реформы пенсий.

Жители Киева вышли на майдан накануне саммита "нормандского формата" в Париже, где лидеры Украины, России, Германии и Франции встретятся для обсуждения шагов по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Российский тяжеловес Александр Поветкин и американец Майкл Хантер не смогли выявить сильнейшего по итогам поединка, прошедшего в Саудовской Аравии. Судьи зафиксировали ничью.

Волонтеры убирают со льда огромного игрушечного медведя, брошенного зрителями финала Гран-при по фигурному катанию в Турине.

Российская фигуристка Александра Трусова вышла на лед Турина со своей собачкой после победы в Гран-при по фигурному катанию.

Жители Гонконга вышли на марш в честь Дня прав человека, организованный гражданским правозащитным фронтом.