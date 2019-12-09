Фотогалереи
Картинки дня: 9 декабря 2019 года, понедельник

Обладательницей титула «Мисс Вселенная 2019» стала 26-летняя Зозибини Тунци из ЮАР.

Задержание участника уличного протеста в столице Чили.

В центре Киева несколько тысяч человек призвали власти Украины не идти на уступки на грядущей встрече "нормандской четверки" в Париже.

На катке на Красной площади прошла благотворительная игра по следж-хоккею в рамках проекта Вячеслава Фетисова «Последняя игра»,который призван привлечь внимание к проблеме изменения климата и вопросам инвалидности.

В Японии с почетом встретили для захоронения тело 73-летнего доктора Тэцу Накамуры, который много лет занимался благотворительной врачебной практикой в Афганистане и стал жертвой теракта 4 декабря.

Участница уличного протеста в Багдаде отправляется на антиправительственный митинг с воздушными шариками.

В Гонконге на площади вновь вышли сотни тысяч человек.

Акция экоактивистов, требующих от мировых лидеров решительных действий по борьбе с глобальным потеплением, в центре Парижа.

Весь пьедестал почета в финале Гран-при по фигурному катанию в Турине заняли российские спортсменки: Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова.
Новости 24
Мобильная связь может подорожать в новом году почти на 20%
В России предлагают приравнять хищения из бюджета к госизмене
Столичные суды снова эвакуировали из-за сообщений о минировании
Пьяный москвич застрелил свою соседку из охотничьего ружья
Опрос: Четверть российских компаний поднимут зарплаты работникам
Предпенсионеры переучиваются на дизайнеров, поваров и воспитателей
Извержение вулкана в Новой Зеландии: 20 человек пострадали, один погиб
В полиции рассказали, для каких целей стали использовать каршеринг
Роскачество утвердило первые шесть нацстандартов «зеленой» продукции
В Подмосковье взрывалась самодельная бомба: пострадали двое пенсионеров
Специалист рассказала, что ели люди, спасшиеся от рака на последней стадии
Стала известна жёсткая позиция России на встрече «нормандской четверки»
В России предлагают запретить взыскивать долги с пенсий
В России к 2020 году могут появиться электронные договоры купли-продажи авто
"Гулять так гулять": россияне планируют потратить более трех тысяч рублей на алкоголь в Новый год
Генсек НАТО заявил, что Россия не является врагом или противником
"Мы над этим работаем": В Белом доме подтвердили возможность встречи Лаврова и Трампа
Россия создаст над Арктикой противовоздушный купол из С-400
Эксперты назвали российские регионы - лидеры по отсутствию вредных привычек у населения
Американские военные рассказали о самой совершенной ракете против СССР
Правительство Финляндии возглавит самый молодой премьер-министр в мире