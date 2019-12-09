Картинки дня: 9 декабря 2019 года, понедельник

Обладательницей титула «Мисс Вселенная 2019» стала 26-летняя Зозибини Тунци из ЮАР.

Задержание участника уличного протеста в столице Чили.

В центре Киева несколько тысяч человек призвали власти Украины не идти на уступки на грядущей встрече "нормандской четверки" в Париже.

На катке на Красной площади прошла благотворительная игра по следж-хоккею в рамках проекта Вячеслава Фетисова «Последняя игра»,который призван привлечь внимание к проблеме изменения климата и вопросам инвалидности.

В Японии с почетом встретили для захоронения тело 73-летнего доктора Тэцу Накамуры, который много лет занимался благотворительной врачебной практикой в Афганистане и стал жертвой теракта 4 декабря.

Участница уличного протеста в Багдаде отправляется на антиправительственный митинг с воздушными шариками.

В Гонконге на площади вновь вышли сотни тысяч человек.

Акция экоактивистов, требующих от мировых лидеров решительных действий по борьбе с глобальным потеплением, в центре Парижа.

Весь пьедестал почета в финале Гран-при по фигурному катанию в Турине заняли российские спортсменки: Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова.