Картинки дня: 10 декабря 2019 года, вторник

Работники китайского мясоперерабатывающего предприятия проверяют свиные окорока, оставленные на солнце.
Владимир Путин, Эмманюэль Макрон, Ангела Меркель и Владимир Зеленский несколько часов вели переговоры в Париже, где пытались найти решение кризису на востоке Украины.
Дым от лесных пожаров помешал проведению матча по крикету в Австралии.
В центре Киева у здании президентской администрации несколько сотен человек собрались на митинг.
Журналисты наблюдают за пресс-конференцией глав государств "нормандской четверки".
В США продолжаются слушания комиссии по вопросу импичмента президента Трампа.
Пассажиры ждут прибытия поезда на вокзале в Париже.
В Берлинском зоопарке назвали имена двух новорожденных панд - малышей будут звать Мэн Юань и Мэн Сянь.
В Индии студенты схлестнулись с полицией во время протестов после повышения платы за обучение.