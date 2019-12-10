Картинки дня: 10 декабря 2019 года, вторник

Работники китайского мясоперерабатывающего предприятия проверяют свиные окорока, оставленные на солнце.

Владимир Путин, Эмманюэль Макрон, Ангела Меркель и Владимир Зеленский несколько часов вели переговоры в Париже, где пытались найти решение кризису на востоке Украины.

Дым от лесных пожаров помешал проведению матча по крикету в Австралии.

В центре Киева у здании президентской администрации несколько сотен человек собрались на митинг.

Журналисты наблюдают за пресс-конференцией глав государств "нормандской четверки".

В США продолжаются слушания комиссии по вопросу импичмента президента Трампа.

Пассажиры ждут прибытия поезда на вокзале в Париже.

В Берлинском зоопарке назвали имена двух новорожденных панд - малышей будут звать Мэн Юань и Мэн Сянь.

В Индии студенты схлестнулись с полицией во время протестов после повышения платы за обучение.