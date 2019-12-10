Моменты жизни экс-мэра Москвы Юрия Лужкова

Мэр Москвы Юрий Лужков на параде в честь юбилея Черноморского флота РФ, Севастополь, 2008 год. Фото ИТАР-ТАСС/ Виталий Парубов

Американская актриса и певица Лайза Минелли с мэром Москвы Юрием Лужковым во время посещения Московской мэрии, 1994 г. Фото Андрея Бабушкина /ИТАР-ТАСС/

Осенью 1994 года мэр столицы Юрий Лужков совместно с московскими диггерами прошел по подземным тоннелям и коммуникациям в центре города. Фото: А.Задикяна /ТАСС

Юрий Лужков принимает Майкла Джексона в столичной мэрии. Фото Александра Яковлева /ИТАР-ТАСС/.

Главный тренер сборной мэрии Гавриил Попов и капитан команды Юрий Лужков перед началом футбольного матча между командами популярных артистов и московской мэрии, 1991 год. Фото Александра Яковлева и Игоря Уткина /Фотохроника ТАСС/

Мэр Москвы Юрий Лужков в футбольной атаке, 1996 г. Фото Владимира Мусаэльяна /ИТАР-ТАСС/

Юрий Лужков на открытии праздника пива, 1999 год. Фото Романа Денисова (ИТАР-ТАСС)

Вице-мэр столицы Юрий Лужков на "разминке", 1992 год. Фото Олега Булдакова (ИТАР-ТАСС)

Мэр Москвы Юрий Лужков во время открытия пешеходной зоны в Столешниковом переулке. Фото Александра Сенцова и Александра Чумичева (Фотохроника ТАСС)

Борис Немцов и Юрий Лужков после игры в теннис, 1996 г. Фото: Мошков Николай / ТАСС

1 ноября 1996 г. Мэр Москвы Юрий Лужков вышел на корт спорткомплекса "Олимпийский". Уткин Игорь/Фотохроника ТАСС

Премьер правительства Москвы Ю. Лужков в цирке на Цветном бульваре во время вручения юбиляру почетного удостоверения мэрии, 1991 год. Фото: Яцина Владимир/Фотохроника ТАСС

1987 год, председатель Москгорагропрома Юрий Лужков. Фото: Соловьев Андрей/Фотохроника ТАСС

Мэр столицы Юрий Лужков выступает на внеочередном IX Съезде народных депутатов в Кремле, весна 1993 года. Фото Александра Чумичева (ИТАР-ТАСС)

1 сентября 1995 г. Мэр Москвы Юрий Лужков передал в дар Владимирскому кафедральному Успенскому собору икону. Фото: Попов Геннадий/Фотохроника ТАСС

1995 г. Во время торжественной церемонии закладки первого камня строительства крыши над большой спортивной ареной "Лужники". Фото: Сенцов Александр/Фотохроника ТАСС

1992 г. Вице-мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков во время купания в проруби в Серебряном бору. Фото: Булдаков Олег/Фотохроника ТАСС

Мэр Москвы Юрий Лужков и президент РФ Борис Ельцин во время церемонии инаугурации, 1996 г. Фото Александра Чумичева /ИТАР-ТАСС/.

С урожаем гречихи на ферме в Калининградской области. Фото Виктора ГУСЕЙНОВА

Юрий Лужков на своей ферме в Калининградской области, 2015 г. Фото Виктора ГУСЕЙНОВА