Картинки дня: 11 декабря 2019 года, среда

Полицейский по-футбольному пинает заряд со слезоточивым газом во время уличных столкновений в Сантьяго.
Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео провели переговоры в Вашингтоне.
Работники стадиона укрывают поле от дождя перед началом игры НФЛ в Нью-Йорке.
На горнолыжной базе в пригороде Бишкека установили памятник президенту России Владимиру Путину.
Участники антиправительственных протестов держат флаг Ирака в Багдаде.
Состоялась церемония инаугурации нового нового президента Аргентины Альберто Фернандеса.
Актер Джек Блэк на премьере нового фильма "Джуманджи: Новый уровень" в Лос-Анджелесе.
Новый премьер-министр Финляндии Санна Марин (вторая справа) с министрами своего правительства: Ли Андерссон (министр образования), Катри Кулумни (министр финансов) и Мария Охисало (министр внутренних дел).
Болельщики амстердамского футбольного клуба "Аякс" во время игры Лиги чемпионов УЕФА против "Валенсии".