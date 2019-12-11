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Картинки дня: 11 декабря 2019 года, среда

Полицейский по-футбольному пинает заряд со слезоточивым газом во время уличных столкновений в Сантьяго.

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео провели переговоры в Вашингтоне.

Работники стадиона укрывают поле от дождя перед началом игры НФЛ в Нью-Йорке.

На горнолыжной базе в пригороде Бишкека установили памятник президенту России Владимиру Путину.

Участники антиправительственных протестов держат флаг Ирака в Багдаде.

Состоялась церемония инаугурации нового нового президента Аргентины Альберто Фернандеса.

Актер Джек Блэк на премьере нового фильма "Джуманджи: Новый уровень" в Лос-Анджелесе.

Новый премьер-министр Финляндии Санна Марин (вторая справа) с министрами своего правительства: Ли Андерссон (министр образования), Катри Кулумни (министр финансов) и Мария Охисало (министр внутренних дел).

Болельщики амстердамского футбольного клуба "Аякс" во время игры Лиги чемпионов УЕФА против "Валенсии".
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