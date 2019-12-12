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Картинки дня: 12 декабря 2019 года, четверг

Велосипедист проносится по дороге возле деревни Красноярка, Омская область.

Президент России Владимир Путин выступил на торжественном приеме по случаю Дня героев Отечества.

Министр спорта РФ Павел Колобков в Кремле на заседании организационного комитета "Победа".

В Кении полиция арестовала губернатора провинции Найроби Майка Сонко Мбуви по обвинению в коррупции.

Грета Тунберг на трибуне конференции по проблематике изменения климата в Мадриде.

Избранный президент Швейцарии Симонетта Соммаруга выступает в здании парламента в Берне.

На месте атаки террористов в одной из мечетей Кабула.

Инвесторы наблюдают за котировками ценных бумаг на бирже в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

В матче 6-го тура Лиги чемпионов УЕФА донецкий Шахтер уступил Аталанте и завершил борьбу в турнире.
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