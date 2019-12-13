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Картинки дня: 13 декабря 2019 года, пятница

В Великобритании в четверг прошли всеобщие выборы, по предварительным итогам которых консерваторы во главе с Борисом Джонсоном получат абсолютное большинство.

Спасатели обнаружили шесть тел жертв извержения вулкана на острове Уайт-Айленд, Новая Зеландия.

Флаг России во время хоккейного матча Кубка Первого канала с шведами.

В Москве простились с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.

Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания.

Главы государств и правительств Евросоюза встретились на саммите в Брюсселе.

В городе Ахмедабад, Индия, идет строительство стадиона, который станет самым вместительным в мире. Трибуны вместят 110 тысяч зрителей.

В Вашингтоне продолжаются заседания комиссии Сената по вопросу импичмента Дональда Трампа.

Участник уличных антиправительственных протестов в Багдаде опоясан бутылками с "коктейлем Молотова".
Новости 24
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