Картинки дня: 14 декабря 2019 года, суббота

На родине Людвига Вана Бетховина в немецком городе Бонн, появилось граффити, в честь 250-летия со дня рождения композитора
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В столице Малайзии в городе Куалла-Лумпур в океанариуме поселился Санта-Клаус
В Чили продолжаются антиправительственные протесты
В Новой Зеландии спасатели продолжают поиск жертв извержения вулкана
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Суд отправил под арест фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве
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