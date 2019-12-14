Картинки дня: 14 декабря 2019 года, суббота

На родине Людвига Вана Бетховина в немецком городе Бонн, появилось граффити, в честь 250-летия со дня рождения композитора

В Москву никак не придет зима, а север Индии завалило снегом

В столице Малайзии в городе Куалла-Лумпур в океанариуме поселился Санта-Клаус

В Чили продолжаются антиправительственные протесты

В Новой Зеландии спасатели продолжают поиск жертв извержения вулкана

Партия Бориса Джонсона победила на выборах в парламент Британии

Владимир Путин приехал с рабочим визитом в Набережные челны и лично поздравил сотрудников "КамАЗа" с 50-летием завода

Суд отправил под арест фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве

Один человек погиб, не менее 25 пострадали в результате взрыва, прогремевшего в многоквартирном доме в германском городе Бланкенбург