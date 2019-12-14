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Картинки дня: 14 декабря 2019 года, суббота

На родине Людвига Вана Бетховина в немецком городе Бонн, появилось граффити, в честь 250-летия со дня рождения композитора

В Москву никак не придет зима, а север Индии завалило снегом

В столице Малайзии в городе Куалла-Лумпур в океанариуме поселился Санта-Клаус

В Чили продолжаются антиправительственные протесты

В Новой Зеландии спасатели продолжают поиск жертв извержения вулкана

Партия Бориса Джонсона победила на выборах в парламент Британии

Владимир Путин приехал с рабочим визитом в Набережные челны и лично поздравил сотрудников "КамАЗа" с 50-летием завода

Суд отправил под арест фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве

Один человек погиб, не менее 25 пострадали в результате взрыва, прогремевшего в многоквартирном доме в германском городе Бланкенбург
Новости 24
Глава ПЦУ заявил о ликвидации Киевского патриархата
Киев заявил, что формула обмена удерживаемых лиц будет известна до Нового года
Союзмультфильм выпустил продолжение "Умки"
Число жертв извержения вулкана на острове Уайт-Айленд возросло до 15 человек
Американская балерина обвинила в расизме Большой театр
В МИД Украины назвали условие возвращения миротворцев ООН в Донбасс
Despacito стал самым популярным клипом десятилетия
Северная Корея провела новое "значимое испытание" на космодроме
UFC огласило дату самого ожидаемого боя между Фергюсоном и Нурмагомедовым
Мастерство киргизского ак-калпака включили в список наследия ЮНЕСКО
При умышленном поджоге дома в Тайване погибли семь человек
Российская ракета нового поколения «Монолит» готова к государственным испытаниям
Первый черновик песни Элтона Джона Your Song продали за 240 тысяч долларов
Депутат рассказал об идее уголовного наказания для отказавшихся от лечения наркоманов
В Москве и области объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности
В США выделили более 15 млн долларов на производство новых ракет класса «воздух – земля»
Путин внес в Госдуму закопроект о звании «Город трудовой доблести»