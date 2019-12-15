Картинки дня: 15 декабря 2019 года, воскресенье

Пожары в Австралии длятся уже месяц. Огнем уже уничтожено более миллиона гектаров леса, в том числе в местах обитания коал

В Лондоне прошел 69-й международный конкурс красоты «Мисс мира 2019», победу в котором одержала 23-летняя конкурсантка с Ямайки Тони-Энн Сингх

Организация объединенных наций обвинила чилийские власти в применении "чрезмерной" и "неоправданной" силы при подавлении демонстраций

В Рио де Жанейро торжественно установили главную рождественскую елку страны

В Евпатории прошел республиканский фестиваль-конкурс «Санта-Клаус отдыхает - на арене Дед Мороз»

В Литве проходит фестиваль китайских фонариков

Сборная России по хоккею обыграла по буллитам команду Чехии (4:3) во втором туре Кубка Первого канала

Сотрудники Берлинского зоопарка объявили клички двух медвежат панды, которые родились в конце лета. Одного из них назвали Менг Йанг, второго Менг Сянг

В Минске состоялся забег в рождественских костюмах