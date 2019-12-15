Картинки дня: 15 декабря 2019 года, воскресенье

Пожары в Австралии длятся уже месяц. Огнем уже уничтожено более миллиона гектаров леса, в том числе в местах обитания коал
В Лондоне прошел 69-й международный конкурс красоты «Мисс мира 2019», победу в котором одержала 23-летняя конкурсантка с Ямайки Тони-Энн Сингх
Организация объединенных наций обвинила чилийские власти в применении "чрезмерной" и "неоправданной" силы при подавлении демонстраций
В Рио де Жанейро торжественно установили главную рождественскую елку страны
В Евпатории прошел республиканский фестиваль-конкурс «Санта-Клаус отдыхает - на арене Дед Мороз»
В Литве проходит фестиваль китайских фонариков
Сборная России по хоккею обыграла по буллитам команду Чехии (4:3) во втором туре Кубка Первого канала
Сотрудники Берлинского зоопарка объявили клички двух медвежат панды, которые родились в конце лета. Одного из них назвали Менг Йанг, второго Менг Сянг
В Минске состоялся забег в рождественских костюмах